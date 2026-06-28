Даша Квиткова вышла замуж за известного футболиста: первые фото со свадьбы

Тайная церемония, вероятно, состоялась на днях

Украинская блогерша и победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова официально стала женой футболиста киевского "Динамо" Владимира Бражко. Влюбленные, длительно скрывавшие подробности подготовки к празднику, наконец-то поделились первыми кадрами со своей свадьбы.

На опубликованных фотографиях Даша предстала в изысканном свадебном платье, тогда как Владимир избрал классический костюм. Церемония прошла в камерной атмосфере в кругу ближайших родных и друзей.

Молодожены не скрывали эмоций, а на фотографиях можно увидеть счастливые улыбки, кольца и трогательные моменты торжества.

На церемонии произошел милый момент: именно сын Квитковой от предыдущего брака вынес обручальные кольца к алтарю для влюбленных.

Сын Квитковой Лев нес обручальные кольца к алтарю. Фото: instagram.com/kvittkova

История любви Квитковой и Бражко

В мае 2025 года Квиткова заинтриговала поклонников фотографией в объятиях парня. Но она не показала его лица. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на инсайдера пишет, что избранником блогерши был футболист сборной Украины Владимир Бражко.

6 сентября 2025 года Даша поделилась радостной новостью: она и Владимир обручились. Девушка поделилась трогательными кадрами с места, где возлюбленный сделал ей предложение. По фотографиям видно, что он подготовил для нее романтическое свидание.

Напомним, что для блогерши это второй брак. Ранее Даша Квиткова была замужем за ведущим Никитой Добрыниным, от которого родила единственного сына. Мальчик имеет теплые отношения со звездным отчимом.