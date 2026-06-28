Даша Квіткова одружилася з відомим футболістом: перші фото з весілля

Таємна церемонія, ймовірно, відбулася днями

Українська блогерка та переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова офіційно стала дружиною футболіста київського "Динамо" Володимира Бражка. Закохані, які тривалий час приховували подробиці підготовки до свята, нарешті поділилися першими кадрами зі свого весілля.

На опублікованих світлинах Даша постала у вишуканій весільній сукні, тоді як Володимир обрав класичний костюм. Церемонія відбулася у камерній атмосфері в колі найближчих рідних та друзів.

Молодята не приховували емоцій, а на фотографіях можна побачити щасливі усмішки, обручки та зворушливі моменти з урочистості.

На церемонії стався милий момент: саме син Квіткової від попереднього шлюбу виніс обручки до вівтаря для закоханих.

Син Квіткової Лев ніс обручки до вівтаря. Фото: instagram.com/kvittkova

Історія кохання Квіткової і Бражка

У травні 2025 року Квіткова заінтригувала шанувальників світлиною в обіймах хлопця. Утім, вона не показала його обличчя. Видання "РБК-Україна" з посиланням на інсайдера пише, що обранцем блогерки був футболіст збірної України Володимир Бражко.

6 вересня 2025 року Даша поділилася радісною новиною: вона та Володимир заручилися. Дівчина поділилася зворушливими кадрами з місця, де коханий зробив їй пропозицію. За фотографіями видно, що він підготував для неї романтичне побачення.

Нагадаємо, що для блогерки це другий шлюб. Раніше Даша Квіткова була одружена з ведучим Микитою Добриніним, від якого народила єдиного сина. Хлопчик має теплі стосунки з зірковим вітчимом.