Вместо успешного бизнеса в Украине "продает" мужа в Майами: что известно о жене Влада Ямы

Лилиана имела собственный бьюти-салон

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Недавно жена беглого хореографа Влада Ямы Лилиана откровенно рассказала, что сейчас переживает непростой период в жизни. Она также поделилась, чем занимается ее муж в США и как после переезда в Майами изменилась профессиональная жизнь их семьи.

После начала полномасштабного вторжения Влад Яма вместе с женой и сыном Леоном покинул Украину и поселился в Майами. С тех пор его жизнь кардинально изменилась. Карьера телевизионного хореографа, которую он строил годами на Украине, осталась в прошлом, а в США пришлось искать новые способы заработка.

По словам Лилии, сейчас Влад работает ведущим частных мероприятий, диджеем и проводит танцевальные интерактивы. В то же время, повторить успех, который он имел на украинском телевидении, в США пока не удалось. За океаном Яма больше не является медийной звездой, а его деятельность в основном связана с выступлениями на вечеринках и мероприятиях украинской диаспоры. Об этом пишет ТСН.

Лилиана Яма. Фото: instagram.com/liliya_yama

Сама Лилия тоже полностью сменила профессиональное направление. Она фактически стала менеджером мужа– занимается организацией его выступлений, ведет переговоры с заказчиками, координирует график и решает рабочие вопросы. Именно так, по ее словам, сегодня работает их семейный тандем.

Влад Яма с женой Лилианой. Фото: instagram.com/liliya_yama

До переезда в США была профессиональной танцовщицей и имела свой бизнес. Лилия имела собственную студию красоты в Киеве, где предоставляла разные бьюти-услуги.

Лилиана Яма. Фото: instagram.com/liliya_yama

Лилиана профессионально занималась бальными танцами и неоднократно участвовала в соревнованиях. Параллельно Лилия развивала страницы в соцсетях, делилась семейными моментами, рассказывала об уходе за собой и постепенно сформировала аудиторию как блоггер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что беглец Влад Яма внезапно вспомнил "золотые времена" карьеры в Украине. Он опубликовал архивное фото.