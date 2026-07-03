Замість успішного бізнесу в Україні "продає" чоловіка в Маямі: що відомо про дружину Влада Ями

В Україні Ліліана мала власний б'юті-салон

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Нещодавно дружина хореографа-втікача Влада Ями Ліліана відверто розповіла, що зараз переживає непростий період у житті. Вона також поділилася, чим нині займається її чоловік у США та як після переїзду до Маямі змінилося професійне життя їхньої родини.

Після початку повномасштабного вторгнення Влад Яма разом із дружиною та сином Леоном залишив Україну й оселився у Маямі. Відтоді його життя кардинально змінилося. Кар'єра телевізійного хореографа, яку він будував роками в Україні, залишилася в минулому, а в США довелося шукати нові способи заробітку.

За словами Лілії, нині Влад працює ведучим приватних заходів, діджеєм і проводить танцювальні інтерактиви. Водночас повторити успіх, який він мав на українському телебаченні, у США поки що не вдалося. За океаном Яма більше не є медійною зіркою, а його діяльність переважно пов'язана з виступами на вечірках та заходах української діаспори. Про це пише ТСН.

Ліліана Яма. Фото: instagram.com/liliya_yama

Сама Лілія теж повністю змінила професійний напрям. Вона фактично стала менеджеркою чоловіка — займається організацією його виступів, веде переговори із замовниками, координує графік та вирішує робочі питання. Саме так, за її словами, сьогодні працює їхній сімейний тандем.

Влад Яма з дружиною Ліліаною. Фото: instagram.com/liliya_yama

До переїзду в США була професійною танцівницею та мала свій бізнес. Лілія мала власну студію краси в Києві, де надавала різні б'юті-послуги.

Ліліана Яма. Фото: instagram.com/liliya_yama

Ліліана професійно займалася бальними танцями та неодноразово брала участь у змаганнях. Паралельно Лілія розвивала сторінки у соцмережах, ділилася сімейними моментами, розповідала про догляд за собою та поступово сформувала аудиторію як блогерка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що втікач Влад Яма раптово згадав "золоті часи" кар’єри в Україні. Він опублікував архівне фото.