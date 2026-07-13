Оля Полякова появилась на допросе: "Там покажу всем" (фото)

Певица перед показаниями устроила шоу на камеру

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Певица Оля Полякова, которая несколько дней назад заинтриговала поклонников обнародованным вызовом во Временную следственную комиссию, прибыла в здание Киевской городской государственной администрации. Перед началом заседания артистка записала шутливое видео, в котором рассказала, что намерена дать показания, однако подробности дела не раскрыла.

В понедельник, 13 июля, Полякова опубликовала в Instagram Stories ролик, в котором показалась в красном деловом костюме в здании КГГА. Обращаясь к подписчикам, певица с юмором прокомментировала свой образ и визит.

"Какая я деловая колбаса. Я пришла в здание КГГА, где сейчас буду давать показания. Там покажу всем. Ну я так не очень оделась, чтобы что-то кому-то показывать, ну я могу и одетая показать. Какую-то там мать", — пошутила исполнительница.

Вместе с Поляковой на заседание прибыл и ее музыкальный продюсер Михаил Ясинский, сопровождавший артистку.

Михаил Ясинский. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, еще 9 июля певица опубликовала официальный документ о вызове на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для предоставления показаний или разъяснений. В то же время Полякова сообщила, что находится именно в здании КГГА.

Пока не разглашается, с каким именно делом связан вызов артистки и о каких обстоятельствах она должна свидетельствовать. Известно лишь, что главой упомянутой Временной следственной комиссии является народный депутат Алексей Гончаренко.

Стоит отметить, что в апреле 2026 года бывший продюсер Оли Поляковой, Ирина Ковальская, обвинила мужа певицы Вадима Буряковского в жестоком обращении и обратилась в полицию. Впрочем, неизвестно, имеет ли это отношение к нынешнему вызову звезды в ВСК.