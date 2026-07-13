Оля Полякова з'явилась на допиті: "Там покажу всім" (фото)

Співачка перед свідченнями влаштувала шоу на камеру

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Співачка Оля Полякова, яка кілька днів тому заінтригувала шанувальників оприлюдненим викликом до Тимчасової слідчої комісії, прибула до будівлі Київської міської державної адміністрації. Перед початком засідання артистка записала жартівливе відео, у якому розповіла, що має намір дати свідчення, однак подробиць справи не розкрила.

У понеділок, 13 липня, Полякова опублікувала в Instagram Stories ролик, у якому показалася у червоному діловому костюмі у будівлі КМДА. Звертаючись до підписників, співачка з гумором прокоментувала свій образ і візит.

"Яка я ділова ковбаса. Я прийшла в будівлю КМДА, де зараз буду давати показання. Там покажу всім. Ну я так не дуже вділася, щоб щось комусь показувати, ну я можу і вдіта показати. Якусь там мать", — пожартувала виконавиця.

Разом із Поляковою на засідання прибув і її музичний продюсер Михайло Ясинський, який супроводжував артистку.

Михайло Ясинський. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, ще 9 липня співачка опублікувала офіційний документ про виклик на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для надання показів або пояснень. Водночас цього разу Полякова повідомила, що перебуває саме в будівлі КМДА.

Наразі не розголошується, з якою саме справою пов'язаний виклик артистки та про які обставини вона має свідчити. Відомо лише, що головою згаданої Тимчасової слідчої комісії є народний депутат Олексій Гончаренко.

Варто зазначити, що у квітні 2026 року колишній продюсер Олі Полякової, Ірина Ковальська, звинуватила чоловіка співачки Вадима Буряковського у жорстокому поводженні і звернулася до поліції. Втім невідомо, чи має це стосунок до нинішнього виклику зірки до ТСК.