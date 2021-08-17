Непобедимый американский боксер симулировал травму, чтобы не драться с украинским "Волком"

Боксер Чарльз Конуэлл сделал занимательное признание на счет несостоявшегося боя с украинцем Иваном Голубом.

Американский боксер-профессионал Конуэлл, выступающий в первом среднем весе (до 69,85 кг), в интервью ESPN заявил, что отказался от боя с украинцем Голубом по прозвищу "Волк", симулируя травму руки.

Чарльз, который пока не знает поражений на профи-ринге, поведал, что должен был драться с украинцем 8 апреля, однако по совету своего менеджера Дэвида Маквотера он решил отказаться от этой схватки ради более денежного поединка с меньшим риском. Функционер посоветовал бойцу симулировать травму руки, ведь в данном случае сложно дозаказать, что повреждение ненастоящее.

В итоге Голуб подрался 8 апреля в Нью-Йорке с Эриком Уолкером, добыв убедительную победу единогласным решением судей (96-92, 97-91 и 98-90), а бой Конуэлла с Марком Делукой так и не состоялся из-за переноса главного поединка вечера Теофимо Лопес — Джордж Камбосос.

За бой против 32-летнего украинца 23-летний американец заработал бы 40 тысяч долларов, а за бой с Делукой — в два раза больше. Однако теперь Чарльз кусает локти, а его следующая схватка состоится только 29 августа в Кливленде.

"Я чувствовал себя плохо, потому что оба раза хотел драться", — приводит слова Конуэлла ESPN.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер Усик занял лишь 10-е место в рейтинге супертяжей по версии The Ring.