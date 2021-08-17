Непереможний американський боксер симулював травму, щоб не битися з українським "Вовком"

Боксер Чарльз Конуелл зробив цікаве визнання на рахунок невідбувшогося бою з українцем Іваном Голубом.

Американський боксер-професіонал Конуелл, який виступає в першій середній вазі (до 69,85 кг), в інтервʼю ESPN заявив, що відмовився від бою з українцем Голубом на прізвисько "Вовк", симулюючи травму руки.

Чарльз, який поки не знає поразок на профі-ринзі, повідомив, що повинен був битися з українцем 8 квітня, однак за порадою свого менеджера Девіда Маквотера він вирішив відмовитися від цієї сутички заради більш грошового поєдинку з меншим ризиком. Функціонер порадив бійцеві симулювати травму руки, адже в даному випадку складно довести, що пошкодження несправжнє.

В результаті Голуб побився 8 квітня в Нью-Йорку з Еріком Уолкером, здобувши переконливу перемогу одноголосним рішенням суддів (96-92, 97-91 і 98-90), а бій Конуелл з Марком Делукой так і не відбувся через перенесення головного поєдинку вечора Теофімо Лопес — Джордж Камбосос.

За бій проти 32-річного українця 23-річний американець заробив би 40 тисяч доларів, а за бій з Делукой — в два рази більше. Однак тепер Чарльз кусає лікті, а його наступна сутичка відбудеться тільки 29 серпня в Клівленді.

"Я відчував себе погано, тому що обидва рази хотів битися", — приводить слова Конуелла ESPN.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український боксер Усик зайняв лише 10-е місце в рейтингу суперваговиків за версією The Ring.