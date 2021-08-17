Укр

Нардепу-спортсмену Беленюку подарили пистолет Макарова (фото)

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Нардепу-спортсмену Беленюку подарили пистолет Макарова (фото) Новость обновлена 17 августа 2021, 21:13
Беленюку вручили пистолет Макарова

Также Беленюку присвоили звание "старший лейтенант"

Народный депутат и "золотой" призер Олимпийских игр — 2020 в Токио Жан Беленюк получил наградной пистолет Макарова и очередное военное звание "старший лейтенант".

Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Наградной пистолет и очередное звание Жан Беленюк получил от министра обороны Андрея Тарана во время торжественного собрания армейских чемпионов в Минобороны Украины.

Отмечается, что поощрительную награду Минобороны "Огнестрельное оружие" (пистолет Макарова) Беленюку выдали за завоеванное золото на Олимпийских играх в Токио.

"Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в греко-римской борьбе. Жан Беленюк — четвертый борец в истории Украины с олимпийским "золотом" в этом виде спорта", — добавили в пресс-службе оборонного ведомства.

Кроме этого, Минобороны поздравило и других армейских олимпийцев, которые принесли Украине 10 из 19 медалей в Токио, в частности, 1 золотую, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. Отмечается, что спортсмены получили "награды и ценные подарки".

Напомним, как сообщал "Телеграф", после победы в Токио олимпийского чемпиона Жана Беленюка чуть не избили в центре Киева. Группа лиц провоцировала борца греко-римского стиля на конфликт, при этом выкрикивая расистские лозунги.

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