Нардепу-спортсмену Беленюку подарували пістолет Макарова (фото)

Також Беленюку присвоїли звання "старший лейтенант"

Народний депутат та "золотий" призер Олімпійських ігор — 2020 у Токіо Жан Беленюк отримав нагородний пістолет Макарова та чергове військове звання "старший лейтенант".

Про це у вівторок, 17 серпня, повідомили у Міністерстві оборони України.

Нагородний пістолет та чергове звання Жан Беленюк отримав від міністра оборони Андрія Тарана під час урочистого зібрання армійських чемпіонів у Міноборони України.

Зазначається, що заохочувальну відзнаку Міноборони "Вогнепальна зброя" (пістолет Макарова) Беленюку видали за здобуте золото на Олімпійських іграх у Токіо.

"Україна вперше з 1996 року здобула золоту нагороду в греко-римській боротьбі. Жан Беленюк — четвертий борець в історії України з олімпійським «золотом» у цьому виді спорту", — додали у прес-службі оборонного відомства.

Крім цього, Міноборони привітало і інших армійських олімпійців, які принесли Україні 10 із 19 медалей у Токіо, зокрема, 1 золоту, 4 срібних та 5 бронзових медалей. Зазначається, що спортсмени отримали "нагороди та цінні подарунки".

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", після перемоги у Токіо олімпійського чемпіона Жана Беленюка ледь не побили у центрі Києва. Група осіб провокувала борця греко-римського стилю на конфлікт, при цьому викрикуючи расистські гасла.