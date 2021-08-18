Капитан сборной Украины впервые показал новорожденного сына

В семье известных украинских волейболистов родился сын.

В июле 2021 года в семье капитана сборной Украины по волейболу Олега Плотницкого случилось пополнение. Его жена, волейболистка национальной команды Украины Анна Степанюк, родила мальчика, которого назвали Святославом. Спустя месяц спортсмен в своих соцсетях показал фото первенца.

Олег опубликовал забавные фото, где его маленький сын представлен в образе волейболиста, который вот-вот ударит по мячу. Также на коллаже присутствуют и именитые родители мальчика.

Отметим, Святослав появился на свет 9 июля. Вес новорожденного составил 3 килограмма 880 грамм, а рост — 60 сантиметров.

На данный момент Плотницкий играет за итальянскую "Перуджу". В прошлом сезоне его команда завоевала серебряные награды в первенстве страны. Ранее Олег выступал за харьковский "Локомотив" и итальянский "Милан". За сборную Украины он выступает с 2013 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как семья Плотницких сообщила о том, что ждет первенца.

"Телеграф" напоминает, что украинская волейбольная команда решила выступать в чемпионате Польши.