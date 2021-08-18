Укр

Капитан сборной Украины впервые показал новорожденного сына

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
34
Капитан сборной Украины впервые показал новорожденного сына Новость обновлена 18 августа 2021, 10:48

В семье известных украинских волейболистов родился сын.

В июле 2021 года в семье капитана сборной Украины по волейболу Олега Плотницкого случилось пополнение. Его жена, волейболистка национальной команды Украины Анна Степанюк, родила мальчика, которого назвали Святославом. Спустя месяц спортсмен в своих соцсетях показал фото первенца.

Олег опубликовал забавные фото, где его маленький сын представлен в образе волейболиста, который вот-вот ударит по мячу. Также на коллаже присутствуют и именитые родители мальчика.

Отметим, Святослав появился на свет 9 июля. Вес новорожденного составил 3 килограмма 880 грамм, а рост — 60 сантиметров.

На данный момент Плотницкий играет за итальянскую "Перуджу". В прошлом сезоне его команда завоевала серебряные награды в первенстве страны. Ранее Олег выступал за харьковский "Локомотив" и итальянский "Милан". За сборную Украины он выступает с 2013 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как семья Плотницких сообщила о том, что ждет первенца.

"Телеграф" напоминает, что украинская волейбольная команда решила выступать в чемпионате Польши.

"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Общество
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Категория
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
Дата публикации
Категория
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Дата публикации
Категория
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет