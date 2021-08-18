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Капітан збірної України вперше показав новонародженого сина

Автор
М. Корнілов
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Автор
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Капітан збірної України вперше показав новонародженого сина Новина оновлена 18 серпня 2021, 10:48
Капітан збірної України Олег Плотницький вперше показав новонародженого сина

У родині відомих українських волейболістів народився син.

У липні 2021 року в родині капітана збірної України з волейболу Олега Плотницького сталося поповнення. Його дружина, волейболістка національної команди України Анна Степанюк, народила хлопчика, якого назвали Святославом. Через місяць спортсмен в своїх соціальних мережах показав фото первістка.

Олег опублікував кумедні фото, де його маленький син представлений в образі волейболіста, який ось-ось вдарить по м’ячу. Також на колажі присутні й імениті батьки хлопчика.

Відзначимо, Святослав з’явився на світ 9 липня. Вага новонародженого склала 3 кілограми 880 грам, а зріст — 60 сантиметрів.

На даний момент Плотницький грає за італійську "Перуджу". У минулому сезоні його команда завоювала срібні нагороди у першості країни. Раніше Олег виступав за харківський "Локомотив" і італійський "Мілан". За збірну України він виступає з 2013 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сім’я Плотницьких повідомила про те, що чекає первістка.

"Телеграф" нагадує, що українська волейбольна команда вирішила виступати в чемпіонаті Польщі.

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