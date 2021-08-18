Укр

В России объявился защитник-"ныряльщик" (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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В России объявился защитник-"ныряльщик" (видео) Новость обновлена 18 августа 2021, 14:58
Гамид Агаларов забил гол, не оценив кульбитов защитника

В России футбольный защитник перепутал виды спорта.

В матче четвертого тура чемпионата России по футболу "Нижний Новгород" — "УФА" болельщики стали свидетелями необычной игры в исполнении защитника хозяев.

На 48-й минуте поединка при счете 0:0 игроки "Уфы" вывели Гамида Агаларова на свидание с вратарем "Нижнего Новгорода", а форвард легко переправил мяч в ворота. Примечательно, что во время голевой атаки аргентинский защитник Лукас Масоэро делал все, но только не отбирал мяч. Аргентинец потерял равновесие и решил показать свои акробатические способности, сделав кувырок. Такое поведение соперника не повлияло на Агаларова и свой гол нападающий таки забил. К слову, в итоге гости добыли победу со счетом 1:2.

Отметим, видео курьезного момента попало на паблик 433, где набрало свыше 800 тысяч лайков.

В сети пошутили, что данная техника обороны имела право на жизнь, если бы вместо аргентинца на поле находился английский форвард Рахим Стерлинг, который "прославился" на Евро-2020 благодаря своим ныркам и симуляциям.

Ранее "Телеграф" сообщал о забеге на поле двухлетнего болельщика во время матча МЛС.

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