В России объявился защитник-"ныряльщик" (видео)

В России футбольный защитник перепутал виды спорта.

В матче четвертого тура чемпионата России по футболу "Нижний Новгород" — "УФА" болельщики стали свидетелями необычной игры в исполнении защитника хозяев.

На 48-й минуте поединка при счете 0:0 игроки "Уфы" вывели Гамида Агаларова на свидание с вратарем "Нижнего Новгорода", а форвард легко переправил мяч в ворота. Примечательно, что во время голевой атаки аргентинский защитник Лукас Масоэро делал все, но только не отбирал мяч. Аргентинец потерял равновесие и решил показать свои акробатические способности, сделав кувырок. Такое поведение соперника не повлияло на Агаларова и свой гол нападающий таки забил. К слову, в итоге гости добыли победу со счетом 1:2.

Отметим, видео курьезного момента попало на паблик 433, где набрало свыше 800 тысяч лайков.

В сети пошутили, что данная техника обороны имела право на жизнь, если бы вместо аргентинца на поле находился английский форвард Рахим Стерлинг, который "прославился" на Евро-2020 благодаря своим ныркам и симуляциям.

Ранее "Телеграф" сообщал о забеге на поле двухлетнего болельщика во время матча МЛС.