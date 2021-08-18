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В Росії з’явився захисник-"нирець" (відео)

Автор
М. Корнілов
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Автор
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В Росії з’явився захисник-"нирець" (відео) Новина оновлена 18 серпня 2021, 14:58
Гамід Агаларов забив гол, не оцінивши кульбітів захисника

В Росії футбольний захисник переплутав види спорту.

У матчі четвертого туру чемпіонату Росії з футболу "Нижній Новгород" — "УФА" вболівальники стали свідками незвичайної гри у виконанні захисника господарів.

На 48-й хвилині поєдинку за рахунку 0:0 гравці "Уфи" вивели Гаміда Агаларова на побачення з воротарем "Нижнього Новгорода", а форвард легко переправив м’яч у ворота. Примітно, що під час гольової атаки аргентинський захисник Лукас Масоеро робив все, але тільки не відбирав м’яч. Аргентинець втратив рівновагу і вирішив показати свої акробатичні здібності, зробивши перекид. Така поведінка суперника не вплинула на Агаларова, і свій гол нападник таки забив. До слова, в результаті гості здобули перемогу з рахунком 1:2.

Відзначимо, відео курйозного моменту потрапило на паблік 433, де набрало понад 800 тисяч лайків.

У мережі пожартували, що дана техніка оборони мала право на життя, якби замість аргентинця на полі знаходився англійський форвард Рахім Стерлінг, який "прославився" на Євро-2020 завдяки своїм ниркам і симуляціям.

Раніше "Телеграф" повідомляв про забіг на поле дворічного вболівальника під час матчу МЛС.

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