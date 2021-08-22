Петракову уже нашли замену в сборной

Стало известно кто заменит Александра Петракова в сборной Украины U-18.

Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский заменит Александра Петракова, недавно назначенного на пост исполняющего обязанности главного тренера национальной команды, в сборной Украины U-18. Об этом сообщает "Профутбол".

По информации источника, 44-летний Езерский будет совмещать должности наставника команды U-19 и U-18.

Езерский — известный в прошлом футболист, выступавший только за украинские команды. Владимир играл за "Гарай", "Карпаты", "Динамо", "Кривбасс", "Днепр", "Шахтер", "Зарю", "Таврию" и "Говерлу". С 1998 по 2008 годы он вызывался в национальную команду, за которую успел принять участие в 39 матчах и отметиться двумя голами. Кроме того, вместе с "Желто-синими" Езерский добрался до четвертьфинала чемпионата мира 2006 года.

"Телеграф" напоминает, что о назначении Петракова на пост и. о. главного тренера сборной Украины по футболу стало известно в ночь на 18 августа. Специалист тут же заявил, что дозаявит в расширенный список национальной команды сразу нескольких новичков. Счастливчиками оказалась Тарас Качараба ("Славия" Прага) и игрок "Шахтера" Даниил Сикан.