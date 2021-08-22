Петракову вже знайшли заміну в збірній

Стало відомо хто замінить Олександра Петракова в збірній України U-18.

Головний тренер збірної України U-19 Володимир Єзерський замінить Олександра Петракова, якого нещодавно було призначено на посаду виконуючого обов’язки головного тренера національної команди, у збірній України U-18. Про це повідомляє "Профутбол".

За інформацією джерела, 44-річний Єзерський буде суміщати посади наставника команди U-19 і U-18.

Єзерський — відомий в минулому футболіст, який виступав тільки за українські команди. Володимир грав за "Гарай", "Карпати", "Динамо", "Кривбас", "Дніпро", "Шахтар", "Зорю", "Таврію" і "Говерлу". З 1998 по 2008 роки він викликався в національну команду, за яку встиг взяти участь в 39 матчах і відзначитися двома голами. Крім того, разом з "Жовто-синіми" Єзерський дістався до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року.

"Телеграф" нагадує, що про призначення Петракова на посаду в. о. головного тренера збірної України з футболу стало відомо в ніч на 18 серпня. Спеціаліст тут же заявив, що дозаявив в розширений список національної команди відразу декількох новачків. Щасливчиками стали Тарас Качараба ( "Славія" Прага) і гравець "Шахтаря" Данило Сікан.