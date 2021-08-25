Украинская призерша Олимпиады в Токио подарила квартиру своему тренеру

Ирина Коляденко нашла, как отблагодарить своего тренера.

Украинская борчиха Ирина Коляденко, завоевавшая бронзовую медаль по вольной борьбе на Олимпийских Играх в Токио, подарила своему тренеру Владимиру Яременко квартиру. Об этом сообщила сама спортсменка на своей страничке в Instagram.

После завершения Олимпийских игр борчиха получила от Киевской области квартиру в Ирпене. Несмотря на отсутствие собственной жилплощади, украинка решила отблагодарить своего тренера, подарив тому квартиру площадью 41 м. кв. Кроме того, Ирина отметила, что государство помогает успешным спортсменам, но про тренеров частенько забывает.

"За всеми моими победами, стоит еще один человек. Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет. В нашей стране, к сожалению, тренеров оставляют без внимания, но я все же хочу сказать своему тренеру спасибо и отдать подаренную мне квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Васильевичу Яременко. Вы ее заслужили", — написала Коляденко в Instagram, прикрепив фото с коучем.

Напомним, за "бронзу" Олимпийских игр Украина обещала своим олимпийцам по 55 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Токио стартовали Паралимпийские игры.