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Українська призерка Олімпіади в Токіо подарувала квартиру своєму тренеру

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Українська призерка Олімпіади в Токіо подарувала квартиру своєму тренеру Новина оновлена 25 серпня 2021, 12:01
Ірина Коляденко

Ірина Коляденко знайшла, як віддячити своєму тренеру.

Українська борчиня Ірина Коляденко, яка завоювала бронзову медаль з вільної боротьби на Олімпійських Іграх у Токіо, подарувала своєму тренеру Володимиру Яременку квартиру. Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

Після завершення Олімпійських ігор борчиня отримала від Київської області квартиру в Ірпені. Незважаючи на відсутність власної житлоплощі, українка вирішила віддячити своєму тренеру, подарувавши тому квартиру площею 41 м. кв. Крім того, Ірина зазначила, що держава допомагає успішним спортсменам, але про тренерів частенько забуває.

"За всіма моїми перемогами, стоїть ще одна людина. Це мій тренер, з яким я працюю на протязі восьми років. У нашій країні, на жаль, тренерів залишають без уваги, але я все ж хочу сказати своєму тренеру спасибі і віддати подаровану мені квартиру заслуженому тренеру України Володимиру Васильовичу Яременку. Ви її заслужили ", — написала Коляденко в Instagram, прикріпивши фото з коучем.

Нагадаємо, за "бронзу" Олімпійських ігор Україна обіцяла своїм олімпійцям по 55 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Токіо стартували Паралімпійські ігри.

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