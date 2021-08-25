Украинский вратарь "Реала" Лунин заболел коронавирусом перед матчами сборной

Андрей Лунин сдал положительный тест на COVID-19.

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

"Королевский клуб" не стал раскрывать подробности, сделав лишь короткую заметку о ситуации с игроком.

"Футбольный клуб "Реал Мадрид" сообщает, что у нашего игрока Андрея Лунина положительный результат на COVID-19", — гласит сообщение "Сливочных".

Отметим, Лунин был вызван в стан национальной команды на сентябрьские игры. Первого и четвертого сентября "Желто-синие" в рамках отбора на ЧМ-2022 сыграют против Казахстана и Франции соответственно. Эти игры станут дебютными для Александра Петракова, которого недавно назначили исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Добавим, что еще один вратарь сборной Украины Анатолий Трубин перенес операцию и пропустит несколько месяцев.

Отметим, в текущем сезоне Лунин еще не проводил официальных матчей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лунин может перейти в "Милан" и этому переходу может поспособствовать Андрей Шевченко.