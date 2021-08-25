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Український воротар "Реала" Лунін захворів на коронавірус перед матчами збірної

Автор
М. Корнілов
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Український воротар "Реала" Лунін захворів на коронавірус перед матчами збірної Новина оновлена 25 серпня 2021, 13:07
Андрій Лунін

Андрій Лунін здав позитивний тест на COVID-19.

Воротар "Реала" і збірної України Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

"Королівський клуб" не став розкривати подробиці, зробивши лише коротку замітку про ситуацію з гравцем.

"Футбольний клуб "Реал Мадрид" повідомляє, що у нашого гравця Андрія Луніна позитивний результат на COVID-19", — говориться в повідомленні "Вершкових".

Відзначимо, Лунін був викликаний до табору національної команди на вересневі ігри. Першого і четвертого вересня "Жовто-сині" в рамках відбору на ЧС-2022 зіграють проти Казахстану та Франції відповідно. Ці ігри стануть дебютними для Олександра Петракова, якого нещодавно призначили виконуючим обов’язки головного тренера збірної України. Додамо, що ще один воротар збірної України Анатолій Трубін переніс операцію і пропустить кілька місяців.

Відзначимо, в поточному сезоні Лунін ще не проводив офіційних матчів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Лунін може перейти в "Мілан" і цьому переходу може посприяти Андрій Шевченко.

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