Костышин уволился из "Колоса" после 0:7 от "Динамо"

Руслан Костышин не будет тренировать "Колос".

Главный тренер ФК "Колос" Руслан Костышин подал в отставку после матча с киевским "Динамо" (0:7). Об этом сообщает официальный сайт клуба из Ковалевки.

44-летний Костышин объявил о своем решение в ходе беседы с президентом клуба Андреем Засухой. Функционер принял отставку наставника, но предложил ему работу в структуре команды, и Костышин согласился на это.

Кроме того, "Колос" объявил, что исполняющим обязанности главного тренера команды будет бывший помощник Костышина Сергей Кузнецов.

"Вклад Руслана Костышина в развитие "Колоса" за годы пребывания его на посту главного тренера трудно переоценить", — отметили в пресс-службе команды.

Напомним, Костышин руководил "Колосом" с 2014 года. За это время "Хлеборобы" из любительского коллектива переросли в команду УПЛ и участника еврокубков. На данный момент "Колос" с 5 очками занимает 11-е место в турнирной таблице украинского первенства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Колос" вылетел из еврокубков, проиграв "Шахтеру" (Караганда).