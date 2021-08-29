Костишин звільнився з "Колоса" після 0:7 від "Динамо"
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Руслан Костишин не тренуватиме "Колос".
Головний тренер ФК "Колос" Руслан Костишин подав у відставку після матчу з київським "Динамо" (0:7). Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Ковалівки.
44-річний Костишин оголосив про своє рішення в ході бесіди з президентом клубу Андрієм Засухою. Функціонер прийняв відставку наставника, але запропонував йому роботу в структурі команди, і Костишин погодився на це.
Крім того, "Колос" оголосив, що виконуючим обов’язки головного тренера команди буде колишній помічник Костишина Сергій Кузнецов.
"Внесок Руслана Костишина в розвиток" Колоса "за роки перебування його на посаді головного тренера важко переоцінити", — відзначили в прес-службі команди.
Нагадаємо, Костишин керував "Колосом" з 2014 року. За цей час "Хлібороби" з аматорського колективу переросли в команду УПЛ і учасника єврокубків. На даний момент "Колос" з 5 очками займає 11-е місце в турнірній таблиці української першості.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Колос" вилетів з єврокубків, програвши "Шахтарю" (Караганда).
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