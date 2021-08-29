Укр

"Верес" отгрузил "Десне" четыре мяча за тайм (видео)

Автор
М. Корнилов
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Автор
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"Верес" отгрузил "Десне" четыре мяча за тайм (видео) Новость обновлена 29 августа 2021, 17:48
"Десна" проиграла "Вересу"

Шестой тур чемпионата Украины радует количеством забитых мячей.

В воскресенье, 29 августа, "Десна" в рамках матча 6-го тура УПЛ сезона 2021/22 принимала "Верес". Встреча, проходившая в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, завершилась сенсационным разгромом хозяев со счетом 0:4.

Примечательно, что все мячи "Верес" отгрузил "Десне" еще в первом тайме. За народный клуб голами отметились Дмитрий Немчанинов (4ʼ), Михаил Сергийчук (25ʼ), Геннадий Пасич (35ʼ) и Дмитрий Клец (45+1ʼ с пенальти).

Видеообзор матча "Десна" — "Верес":

Этот успех вывел "Верес" (8 очков) на седьмое место в турнирной таблице УПЛ, "Десна" (12 очков) — пока четвертая. В следующем туре ровенский коллектив сыграет со Львовом, а черниговцы — с "Ворсклой". Игры состоятся после международной паузы, базовая дата матчей 7-го тура чемпионата Украины — 11 сентября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" разгромило "Колос" в 6-м туре УПЛ. Киевляне забили в ворота команды из Ковалевки семь безответных голов. После этого главный тренер "Колоса" Руслан Костышин подал в отставку, а руководство клуба приняло ее.

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