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"Верес" відвантажив "Десні" чотири м’ячі за тайм (відео)

Автор
М. Корнілов
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"Верес" відвантажив "Десні" чотири м’ячі за тайм (відео) Новина оновлена 29 серпня 2021, 17:48
"Десна" програла "Вересу"

Шостий тур чемпіонату України радує кількістю забитих м’ячів.

У неділю, 29 серпня, "Десна" в рамках матчу 6-го туру УПЛ сезону 2021/22 приймала "Верес". Зустріч, що проходила в Чернігові на стадіоні імені Юрія Гагаріна, завершилася сенсаційною поразкою господарів з рахунком 0:4.

Примітно, що всі м’ячі "Верес" відвантажив "Десні" ще в першому таймі. За народний клуб голами відзначилися Дмитро Немчанінов (4’), Михайло Сергійчук (25’), Геннадій Пасіч (35’) і Дмитро Кльоц (45 +1 ’з пенальті).

Відеоогляд матчу "Десна" — "Верес":

Цей успіх вивів "Верес" (8 очок) на сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ, "Десна" (12 очок) — поки четверта. У наступному турі рівненський колектив зіграє зі Львовом, а чернігівці — з "Ворсклою". Ігри відбудуться після міжнародної паузи, базова дата матчів 7-го туру чемпіонату України — 11 вересня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" розгромило "Колос" в 6-му турі УПЛ. Кияни забили у ворота команди з Ковалівки сім сухих голів. Після цього головний тренер "Колоса" Руслан Костишин подав у відставку, а керівництво клубу прийняло її.

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