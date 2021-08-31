Украинский призер Паралимпиады пытался устроить карьеру в России
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Коллеги спортсмена уехали в Киев, США или остались на оккупированной территории
Пловец Василий Крайник, который завоевал сегодня для Украины бронзовую медаль Паралимпиады, до этого бежал из Донецка в Россию, где пытался устроиться жить.
Об этом он сам в начале 2015-го года рассказал в интервью российскому изданию "КомиОнлайн".
Донецкий спортсмен рассказал, что летом 2014-го года, после начала агрессии России против Украины, снаряды угодили в бассейн, и ему "стало понятно, что нужно уезжать".
Вместе с тренером он разослал резюме по нескольким разным регионам России, но лучшие условия ему предложили в республике Коми, после чего он "собрался и переехал".
Другие спортсмены из Донецка, по его словам, уехали в Киев, США, некоторые остались.
На странице Крайника в запрещенной соцсети "ВКонтакте" можно увидеть фото от 2016 года с Красной площади в Москве.
Однако, учитывая, что он поехал на Паралимпиаду-2020 представлять Украину, в России его карьера, видимо, не задалась.
Как сообщал "Телеграф", в отличии от Крайника, украинский бегун Игорь Цветов на Паралимпиаде отказался даже фотографироваться вместе с россиянами.
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