Украинский призер Паралимпиады пытался устроить карьеру в России

Коллеги спортсмена уехали в Киев, США или остались на оккупированной территории

Пловец Василий Крайник, который завоевал сегодня для Украины бронзовую медаль Паралимпиады, до этого бежал из Донецка в Россию, где пытался устроиться жить.

Об этом он сам в начале 2015-го года рассказал в интервью российскому изданию "КомиОнлайн".

Донецкий спортсмен рассказал, что летом 2014-го года, после начала агрессии России против Украины, снаряды угодили в бассейн, и ему "стало понятно, что нужно уезжать".

Вместе с тренером он разослал резюме по нескольким разным регионам России, но лучшие условия ему предложили в республике Коми, после чего он "собрался и переехал".

Украинский пловец переехал из Донецка в республику Коми в РФ

Другие спортсмены из Донецка, по его словам, уехали в Киев, США, некоторые остались.

На странице Крайника в запрещенной соцсети "ВКонтакте" можно увидеть фото от 2016 года с Красной площади в Москве.

Василий Крайник в 2016 году был в Москве

Однако, учитывая, что он поехал на Паралимпиаду-2020 представлять Украину, в России его карьера, видимо, не задалась.

Как сообщал "Телеграф", в отличии от Крайника, украинский бегун Игорь Цветов на Паралимпиаде отказался даже фотографироваться вместе с россиянами.