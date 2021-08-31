Український призер Паралімпіади намагався зробити кар’єру в Росії

Колеги спортсмена поїхали в Київ, США або залишилися на окупованій території

Плавець Василь Крайник, який завоював сьогодні для України бронзову медаль Паралімпіади, до цього втік з Донецька до Росії, де намагався влаштуватися жити.

Про це він сам в на початку 2015-го року розповів в інтерв’ю російському виданню "КомиОнлайн".

Донецький спортсмен розповів, що влітку 2014-го року, після початку агресії Росії проти України, снаряди влучили в басейн, і йому "стало зрозуміло, що потрібно їхати".

Разом з тренером він розіслав резюме по декількох різним регіонам Росії, але кращі умови йому запропонували в Республіці Комі, після чого він "зібрався і переїхав".

Український плавець переїхав з Донецька в Республіку Комі в РФ

Інші спортсмени з Донецька, за його словами, поїхали в Київ, США, деякі залишилися.

На сторінці Крайника в забороненій соцмережі "ВКонтакте" можна побачити фото від 2016 року з Червоної площі в Москві.

Василь Крайник в 2016 році був в Москві

Однак, з огляду на, що він поїхав на Паралімпіаду-2020 представляти Україну, в Росії його кар’єра, мабуть, задалася не найліпшим чином.

Як повідомляв "Телеграф", на відміну від Крайника, український бігун Ігор Цвєтов на Паралімпіаді відмовився навіть фотографуватися разом з росіянами.