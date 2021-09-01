Известный украинский футболист оказался в эпицентре скандала Паралимпиады в Токио

Вратаря Максима Коваля атаковали в соцсетях малазийцы из-за неоднозначной победы тезки-однофамильца на Паралимпиаде в Токио.

После скандальной победы украинского легкоатлета Максима Коваля на Паралимпийских играх в Токио на наших спортсменов в соцсетях набросились недовольные малазийцы. Досталось даже и известному отечественному футболисту Максиму Ковалю.

На соцсети бывшего вратаря "Динамо" накинулись недовольные малазийцы, которые всячески оскорбляли голкипера, не имеющего ничего общего с Паралимпиадой в Токио. На страничке Максима в Instagram под последним постом заметно выросла активность, и все благодаря недоброжелателям из Малайзии.

Однако нашлись и те малазийцы, которые пытались угомонить своих соотечественников: "Это не он, это же футболист".

Страничка Максима Коваля засыпана комментариями на малайском языке.

Страничка Максима Коваля засыпана комментариями на малайском языке

28-летний Максим Коваль сейчас выступает за "Аль-Фатех" (Саудовская Аравия), но самую большую известность получил за свои выступления в киевском "Динамо". На его счету также и два матча за национальную сборную Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине осудили действия малазийцев, назвав их поведение неспортивным.