Укр

Известный украинский футболист оказался в эпицентре скандала Паралимпиады в Токио

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Максим Коваль - футболист и Максим Коваль - легкоатлет Новость обновлена 01 сентября 2021, 14:35
Максим Коваль - футболист и Максим Коваль - легкоатлет

Вратаря Максима Коваля атаковали в соцсетях малазийцы из-за неоднозначной победы тезки-однофамильца на Паралимпиаде в Токио.

После скандальной победы украинского легкоатлета Максима Коваля на Паралимпийских играх в Токио на наших спортсменов в соцсетях набросились недовольные малазийцы. Досталось даже и известному отечественному футболисту Максиму Ковалю.

На соцсети бывшего вратаря "Динамо" накинулись недовольные малазийцы, которые всячески оскорбляли голкипера, не имеющего ничего общего с Паралимпиадой в Токио. На страничке Максима в Instagram под последним постом заметно выросла активность, и все благодаря недоброжелателям из Малайзии.

Однако нашлись и те малазийцы, которые пытались угомонить своих соотечественников: "Это не он, это же футболист".

Страничка Максима Коваля засыпана комментариями на малайском языке.

Страничка Максима Коваля засыпана комментариями на малайском языке
Страничка Максима Коваля засыпана комментариями на малайском языке

28-летний Максим Коваль сейчас выступает за "Аль-Фатех" (Саудовская Аравия), но самую большую известность получил за свои выступления в киевском "Динамо". На его счету также и два матча за национальную сборную Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине осудили действия малазийцев, назвав их поведение неспортивным.

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