Відомий український футболіст опинився в епіцентрі скандалу Паралімпіади в Токіо

Воротаря Максима Коваля атакували в соцмережах малайзійці через неоднозначну перемогу тезки-однофамільця на Паралімпіаді в Токіо.

Після скандальної перемоги українського легкоатлета Максима Коваля на Паралімпійських іграх в Токіо на наших спортсменів в соцмережах накинулися незадоволені малайзійці. Дісталося навіть і відомому вітчизняному футболісту Максиму Ковалю.

На соцмережі колишнього воротаря "Динамо" накинулися незадоволені малайзійці, які всіляко ображали голкіпера, який не має нічого спільного з Паралімпіадою в Токіо. На сторінці Максима в Instagram під останнім постом помітно зросла активність, і все завдяки недоброзичливцям з Малайзії.

Однак знайшлися і ті малайзійці, які намагалися вгамувати своїх співвітчизників: "Це не він, це ж футболіст".

Сторінка Максима Коваля засипана коментарями на малайській мові.

Сторінка Максима Коваля засипана коментарями на малайській мові

28-річний Максим Коваль зараз виступає за "Аль-Фатех" (Саудівська Аравія), але найбільшу популярність здобув за свої виступи в київському "Динамо". На його рахунку також і два матчі за національну збірну України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні засудили дії малайзійців, назвавши їх поведінку неспортивних.