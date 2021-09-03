Украинцы в десятый день Паралимпиады взяли еще четыре "золота"

Украина продолжает оставаться в топ-5 общего медального зачета Паралимпиады.

Украинские спортсмены продолжают демонстрировать высокие результаты на Паралимпиаде в Токио. За 10-й день состязания они принесли в копилку нашей сборной еще десять медалей. Из них четыре золотых, пять серебряных и одна бронзовая.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Токио-2020.

3 сентября "золото" одержали Максим Крипак (плавание, 200 метров комплексным стилем в классе S10), Денис Остапченко (плавание, 200 метров свободным стилем в классе S3), Сергей Емельянов (заплыв на байдарке на 200 метров в классе KL3), Зоя Овсий (метание булавы в классе F51).

"Серебро" в копилку украинской сборной принесли:

Андрей Трусов в заплыве на 50 метров баттерфляем в классе S7;

Людмила Данилина в беге на 1500 метров в классе Т20;

Николай Жабняк в метании диска в классе F37;

Николай Синюк в заплыве на байдарке на 200 метров в классе KL2;

Егор Дементьев в велоспорте (шоссейная гонка) в классе С4-5;

Бронзовую медаль завоевал Денис Дубров в плавании на 100 метров баттерфляем (класс S8).

По итогам десятого дня Украина остается на 5-ом месте в общем зачете по количеству золотых медалей, уступая лишь Китаю, Великобритании, США и параолимпийскому комитету России. С медальным зачетом Паралимпиады можно ознакомиться по ссылке.