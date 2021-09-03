Рус

Українці в десятий день Паралімпіади взяли ще чотири "золота"

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
40
Українські спортсмени на Паралімпіаді в Токіо Новина оновлена 03 вересня 2021, 20:10
Українські спортсмени на Паралімпіаді в Токіо

Україна продовжує залишатися в топ-5 загального медального заліку Паралімпіади.

Українські спортсмени продовжують демонструвати високі результати на Паралімпіаді в Токіо. За 10-й день змагання вони принесли в скарбничку нашої збірної ще десять медалей. З них чотири золотих, п’ять срібних і одна бронзова.

Про це свідчать дані, оприлюднені пресслужбою Токіо-2020.

3 вересня "золото" здобули Максим Кріпак (плавання, 200 метрів комплексним стилем в класі S10), Денис Остапченко (плавання, 200 метрів вільним стилем у класі S3), Сергій Ємельянов (заплив на байдарці на 200 метрів в класі KL3), Зоя Овсій (метання булави в класі F51).

"Срібло" у скарбничку української збірної принесли:

  • Андрій Трусов в запливі на 50 метрів батерфляєм в класі S7;
  • Людмила Даниліна в бігу на 1500 метрів в класі Т20;
  • Микола Жабняк в метанні диска в класі F37;
  • Микола Синюк в запливі на байдарці на 200 метрів в класі KL2;
  • Єгор Дементьєв у велоспорті (шосейні перегони) в класі С4-5;

Бронзову медаль завоював Денис Дубров в плаванні на 100 метрів батерфляєм (клас S8).

За підсумками десятого дня Україна залишається на 5-му місці в загальному заліку за кількістю золотих медалей, поступаючись лише Китаю, Великобританії, США та паралімпійського комітету Росії. З медальним заліком Паралімпіади можна ознайомитися за посиланням.

Діма жив в Польщі майже два роки, хотів одружитися і будувати тут щасливе майбутнє.
Суспільство
"Боровся до останнього, щоб його відпустили": ексклюзивні подробиці смерті українця, убитого копами в Польщі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Діма жив в Польщі майже два роки, хотів одружитися і будувати тут щасливе майбутнє.
"Боровся до останнього, щоб його відпустили": ексклюзивні подробиці смерті українця, убитого копами в Польщі
Дата публікації
Категорія
Чи будуть закривати заклади в Києві поки невідомо.
ЗМІ повідомили, що у Києві з 15 вересня готуються ввести локдаун: що говорить влада
Дата публікації
Категорія
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На з’їзді в понеділок "Слуги народу" займуться кадровими питаннями: "Телеграф" дізнався подробиці
Дата публікації
Категорія
До світового рейтингу потрапили університети з шести міст України.
Відразу 10 українських вузів потрапили в рейтинг кращих університетів світу: інфографіка
Дата публікації
Категорія
Платити за оренду українцям доведеться дорожче
Оренда житла знову подорожчає — скільки заплатять "бездомні" українці