Українці в десятий день Паралімпіади взяли ще чотири "золота"
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Україна продовжує залишатися в топ-5 загального медального заліку Паралімпіади.
Українські спортсмени продовжують демонструвати високі результати на Паралімпіаді в Токіо. За 10-й день змагання вони принесли в скарбничку нашої збірної ще десять медалей. З них чотири золотих, п’ять срібних і одна бронзова.
Про це свідчать дані, оприлюднені пресслужбою Токіо-2020.
3 вересня "золото" здобули Максим Кріпак (плавання, 200 метрів комплексним стилем в класі S10), Денис Остапченко (плавання, 200 метрів вільним стилем у класі S3), Сергій Ємельянов (заплив на байдарці на 200 метрів в класі KL3), Зоя Овсій (метання булави в класі F51).
"Срібло" у скарбничку української збірної принесли:
- Андрій Трусов в запливі на 50 метрів батерфляєм в класі S7;
- Людмила Даниліна в бігу на 1500 метрів в класі Т20;
- Микола Жабняк в метанні диска в класі F37;
- Микола Синюк в запливі на байдарці на 200 метрів в класі KL2;
- Єгор Дементьєв у велоспорті (шосейні перегони) в класі С4-5;
Бронзову медаль завоював Денис Дубров в плаванні на 100 метрів батерфляєм (клас S8).
За підсумками десятого дня Україна залишається на 5-му місці в загальному заліку за кількістю золотих медалей, поступаючись лише Китаю, Великобританії, США та паралімпійського комітету Росії. З медальним заліком Паралімпіади можна ознайомитися за посиланням.
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