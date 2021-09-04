Шапаренко шокировал Францию голом в раздевалку: видео шедевра

Николай Шапаренко забил дебютный гол за сборную.

Хавбек киевского "Динамо" и национальной команды Николай Шапаренко забил гол в матче отбора на чемпионат мира по футболу с командой Франции. Это взятие ворот стало первым для полузащитника в 19 играх за сборную Украины.

На 44-й минуте поединка 22-летний хавбек "Динамо" открыл счет в матче Украина — Франция, который проходит в Киеве на НСК "Олимпийский". Шапаренко забил блестящий гол, поддержав атаку "Желто-синих" вторым темпом. Роман Яремчук прорвал оборону гостей на правом фланге и исполнил прострел, центральные защитники чемпионов мира справились с передачей нападающего "Бенфики", но при этом выкатили мяч прямо под удар Николаю. Полузащитник с линии штрафной в касание пальнул прямо в "девятку" ворот — Льорис не вытащил.

Видео гола-красавца Шапаренко в матче Украина — Франция:

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины в отборе на ЧМ-2022 выступает в группе D вместе с Францией, Казахстаном, Финляндией, а также Боснией и Герцеговиной. Украинцы в первых четырех турах умудрились свести все игры к ничьим, а потому им необходимо брать максимум в оставшихся поединках, чтобы рассчитывать на попадание на Мундиаль. В своей последней игре "Желто-синие" сыграли вничью с Казахстаном (2:2).