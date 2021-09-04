Шапаренко шокував Францію голом у роздягальню: відео шедевра

Микола Шапаренко забив дебютний гол за збірну.

Хавбек київського "Динамо" і національної команди Микола Шапаренко забив гол в матчі відбору на чемпіонат світу з футболу з командою Франції. Це взяття воріт стало першим для півзахисника в 19 іграх за збірну України.

На 44-й хвилині поєдинку 22-річний хавбек "Динамо" відкрив рахунок в матчі Україна — Франція, який проходить в Києві на НСК "Олімпійський". Шапаренко забив блискучий гол, підтримавши атаку "Жовто-синіх" другим темпом. Роман Яремчук прорвав оборону гостей на правому фланзі і виконав простріл, центральні захисники чемпіонів світу впоралися з передачею нападника "Бенфіки", але при цьому викотили м’яч прямо під удар Миколі. Півзахисник з лінії штрафного в дотик пальнув прямо в "дев’ятку" воріт — Льоріс не витягнув.

Відео голу-красеня Шапаренка в матчі Україна — Франція:

"Телеграф" нагадує, що збірна України у відборі на ЧС-2022 виступає в групі D разом з Францією, Казахстаном, Фінляндією, а також Боснією і Герцеговиною. Українці в перших чотирьох турах примудрилися звести всі ігри до нічиїх, а тому їм необхідно брати максимум в поєдинках, що залишилися, щоб розраховувати на потрапляння на Мундіаль. У своїй останній грі "Жовто-сині" зіграли внічию з Казахстаном (2:2).