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Украинских паралимпийцев в "Борисполе" встретили как героев: эксклюзивные фото

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Украинские паралимпийцы в аэропорту "Борисполь" Новость обновлена 05 сентября 2021, 12:05
Украинские паралимпийцы в аэропорту "Борисполь"

Украинские спортсмены вернулись домой.

В воскресенье, 5 сентября, в аэропорт "Борисполь" прилетел огромный десант украинских паралимпийцев, которые завоевали для страны почти сотню медалей на Паралимпиаде в Токио.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

Для встречи многочисленной украинской делегации выделили терминал F аэропорта "Борисполь". Прилетела из Японии пока только первая часть национальной команды, включая спортсменов из таких дисциплин: плавание, настольный теннис, велоспорт, легкая атлетика и голбол. Ниже представлены яркие фото с торжественной встречи паралимпийцев.

Украинские паралимпийцы в аэропорту Борисполь
Украинские паралимпийцы в аэропорту Борисполь
Валерий Сушкевич в аэропорту Борисполь
Валерий Сушкевич в аэропорту Борисполь
Украинских паралимпийцев встретили в аэропорту Борисполь
Украинских паралимпийцев встретили в аэропорту Борисполь
Украинские паралимпийцы в аэропорту Борисполь
Украинские паралимпийцы в аэропорту Борисполь
Украинские паралимпийцы в аэропорту Борисполь
Украинские паралимпийцы в аэропорту Борисполь
Украинских паралимпийцев встречали шариками
Украинских паралимпийцев встречали шариками
Украинские паралимпийцы в аэропорту Борисполь
Украинские паралимпийцы в аэропорту Борисполь
Украинские паралимпийцы в аэропорту Борисполь
Украинские паралимпийцы в аэропорту Борисполь
Украинские паралимпийцы в аэропорту Борисполь
Украинские паралимпийцы в аэропорту Борисполь
Флаг с надписью Максим Веракса
Флаг с надписью Максим Веракса
Украинские паралимпийцы в аэропорту Борисполь
Украинские паралимпийцы в аэропорту Борисполь
Украинские паралимпийцы в аэропорту Борисполь
Украинские паралимпийцы в аэропорту Борисполь
Маленькая девочка встречает паралимпийцев в аэропорту Борисполь
Маленькая девочка встречает паралимпийцев в аэропорту Борисполь
В ожидании паралимпийцев
В ожидании паралимпийцев
Максим Веракса
Максим Веракса
Кому-то достанется сине-желтый букет цветов
Кому-то достанется сине-желтый букет цветов
Украинские паралимпийцы в Борисполе
Украинские паралимпийцы в Борисполе
Все в сборе
Все в сборе
Совместное фото на память
Совместное фото на память

"Телеграф" напоминает, что на Играх в Токио наша сборная завоевала 98 медалей (24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых) и заняла шестое место в общекомандном медальном зачете, пропустив вперед только команды Китая, Великобритании, США, Паралимпийского комитета России и Нидерландов. Наша сборная показала свой второй лучший результат в истории (На Паралимпиаде в Рио на счету украинцев было 117 наград, — прим. ред.).

Всего от Украины на ПИ-2020 выступили 143 атлета, которые сражались за медали в 15 видах спорта. Церемония закрытия Игр состоится сегодня, 5 сентября. Следующие Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский пловец Крипак стал лучшим спортсменом на Играх в Токио по количеству наград. На его счету 7 медалей, включая 5 золотых.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Украинские паралимпийцы в аэропорту "Борисполь"
Спорт
Украинских паралимпийцев в "Борисполе" встретили как героев: эксклюзивные фото
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Украинские паралимпийцы в аэропорту "Борисполь"
Украинских паралимпийцев в "Борисполе" встретили как героев: эксклюзивные фото
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