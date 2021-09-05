Украинских паралимпийцев в "Борисполе" встретили как героев: эксклюзивные фото
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Украинские спортсмены вернулись домой.
В воскресенье, 5 сентября, в аэропорт "Борисполь" прилетел огромный десант украинских паралимпийцев, которые завоевали для страны почти сотню медалей на Паралимпиаде в Токио.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".
Для встречи многочисленной украинской делегации выделили терминал F аэропорта "Борисполь". Прилетела из Японии пока только первая часть национальной команды, включая спортсменов из таких дисциплин: плавание, настольный теннис, велоспорт, легкая атлетика и голбол. Ниже представлены яркие фото с торжественной встречи паралимпийцев.
"Телеграф" напоминает, что на Играх в Токио наша сборная завоевала 98 медалей (24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых) и заняла шестое место в общекомандном медальном зачете, пропустив вперед только команды Китая, Великобритании, США, Паралимпийского комитета России и Нидерландов. Наша сборная показала свой второй лучший результат в истории (На Паралимпиаде в Рио на счету украинцев было 117 наград, — прим. ред.).
Всего от Украины на ПИ-2020 выступили 143 атлета, которые сражались за медали в 15 видах спорта. Церемония закрытия Игр состоится сегодня, 5 сентября. Следующие Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский пловец Крипак стал лучшим спортсменом на Играх в Токио по количеству наград. На его счету 7 медалей, включая 5 золотых.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
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