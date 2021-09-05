Українських паралімпійців в "Борисполі" зустріли як героїв: ексклюзивні фото
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Українські спортсмени повернулися додому.
У неділю, 5 вересня, в аеропорт "Бориспіль" прилетів величезний десант українських паралімпійців, які завоювали для країни майже сотню медалей на Паралімпіаді в Токіо.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа".
Для зустрічі численної української делегації виділили термінал F аеропорту "Бориспіль". Прилетіла з Японії поки тільки перша частина національної команди, включаючи спортсменів з таких дисциплін: плавання, настільний теніс, велоспорт, легка атлетика і голбол. Нижче представлені яскраві фото з урочистої зустрічі паралімпійців.
"Телеграф" нагадує, що на Іграх в Токіо наша збірна завоювала 98 медалей (24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових) і посіла шосте місце в загальнокомандному медальному заліку, пропустивши вперед лише команди Китаю, Великобританії, США, Паралімпійського комітету Росії і Нідерландів. Наша збірна показала свій другий кращий результат в історії (На Паралімпіаді в Ріо на рахунку українців було 117 нагород, — прим. ред.).
Всього від України на ПІ-2020 виступили 143 атлета, які боролися за медалі в 15 видах спорту. Церемонія закриття Ігор відбудеться сьогодні, 5 вересня. Наступні Паралімпійські ігри пройдуть в Парижі з 28 серпня по 8 вересня 2024 року.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що український плавець Крипак став кращим спортсменом на Іграх в Токіо за кількістю нагород. На його рахунку 7 медалей, включаючи 5 золотих.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
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