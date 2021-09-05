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Українських паралімпійців в "Борисполі" зустріли як героїв: ексклюзивні фото

Автор
М. Корнілов
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Автор
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Українські паралімпійці в аеропорту "Бориспіль" Новина оновлена 05 вересня 2021, 12:05
Українські паралімпійці в аеропорту "Бориспіль"

Українські спортсмени повернулися додому.

У неділю, 5 вересня, в аеропорт "Бориспіль" прилетів величезний десант українських паралімпійців, які завоювали для країни майже сотню медалей на Паралімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Для зустрічі численної української делегації виділили термінал F аеропорту "Бориспіль". Прилетіла з Японії поки тільки перша частина національної команди, включаючи спортсменів з таких дисциплін: плавання, настільний теніс, велоспорт, легка атлетика і голбол. Нижче представлені яскраві фото з урочистої зустрічі паралімпійців.

Українські паралімпійці в аеропорту Бориспіль
Українські паралімпійці в аеропорту Бориспіль
Валерій Сушкевич в аеропорту Бориспіль
Валерій Сушкевич в аеропорту Бориспіль
Українських паралімпійців зустріли в аеропорту Бориспіль
Українських паралімпійців зустріли в аеропорту Бориспіль
Українські паралімпійці в аеропорту Бориспіль
Українські паралімпійці в аеропорту Бориспіль
Українські паралімпійці в аеропорту Бориспіль
Українські паралімпійці в аеропорту Бориспіль
Українських паралімпійців зустрічали кульками
Українських паралімпійців зустрічали кульками
Українські паралімпійці в аеропорту Бориспіль
Українські паралімпійці в аеропорту Бориспіль
Українські паралімпійці в аеропорту Бориспіль
Українські паралімпійці в аеропорту Бориспіль
Українські паралімпійці в аеропорту Бориспіль
Українські паралімпійці в аеропорту Бориспіль
Прапор з написом Максим Веракса
Прапор з написом Максим Веракса
Українські паралімпійці в аеропорту Бориспіль
Українські паралімпійці в аеропорту Бориспіль
Українські паралімпійці в аеропорту Бориспіль
Українські паралімпійці в аеропорту Бориспіль
Маленька дівчинка зустрічає паралімпійців в аеропорту Бориспіль
Маленька дівчинка зустрічає паралімпійців в аеропорту Бориспіль
В очікуванні паралімпійців
В очікуванні паралімпійців
Максим Веракса
Максим Веракса
Кому-то дістанеться синьо-жовтий букет квітів
Кому-то дістанеться синьо-жовтий букет квітів
Українські паралімпійці в Борисполі
Українські паралімпійці в Борисполі
Всі в зборі
Всі в зборі
Спільне фото на пам’ять
Спільне фото на пам’ять

"Телеграф" нагадує, що на Іграх в Токіо наша збірна завоювала 98 медалей (24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових) і посіла шосте місце в загальнокомандному медальному заліку, пропустивши вперед лише команди Китаю, Великобританії, США, Паралімпійського комітету Росії і Нідерландів. Наша збірна показала свій другий кращий результат в історії (На Паралімпіаді в Ріо на рахунку українців було 117 нагород, — прим. ред.).

Всього від України на ПІ-2020 виступили 143 атлета, які боролися за медалі в 15 видах спорту. Церемонія закриття Ігор відбудеться сьогодні, 5 вересня. Наступні Паралімпійські ігри пройдуть в Парижі з 28 серпня по 8 вересня 2024 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український плавець Крипак став кращим спортсменом на Іграх в Токіо за кількістю нагород. На його рахунку 7 медалей, включаючи 5 золотих.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Українські паралімпійці в аеропорту "Бориспіль"
Спорт
Українських паралімпійців в "Борисполі" зустріли як героїв: ексклюзивні фото
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські паралімпійці в аеропорту "Бориспіль"
Українських паралімпійців в "Борисполі" зустріли як героїв: ексклюзивні фото
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