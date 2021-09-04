Український плавець виграв найбільше медалей на Паралімпіаді в Токіо

Максим Крипак феноменально виступив в Японії.

Український спортсмен Максим Крипак став головним мультимедалістом Паралімпіади-2020.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2020.

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Ще до закриття Ігор (змагання закінчуються 5 вересня, — прим. ред.) стало відомо, що Крипак виграв найбільше медалей на Паралімпіаді в Токіо. На рахунку українця сім нагород, п’ять з яких найвищої якості. За кількістю медалей українець випереджає всіх атлетів, які брали участь на ПІ-2020. На другому місці розташувався білорус Ігор Бокий, який в Японії добув 5 золотих нагород у плаванні. Третє місце розділили китайські плавці Чжен Тао і Лу Дун (по 4 "золота").

Головні мультимедалісти Паралімпіади-2020:

Головні мультимедалісти Паралімпіади-2020:

26-річний Крипак на змаганнях виступає в класі S10-SM10 (спортсмени, які мають мінімальну слабкість в ногах, відсутність ступень, відсутність ноги нижче коліна або проблеми зі стегнами).

На Паралімпіаді в Токіо Максим виграв запливи на 100 метрів на спині, вільним стилем, батерфляєм, двухсотметрівку комплексом і 400-метрівку в/c. Крім того, на рахунку плавця з Харкова "срібло" на 50-метрівці в/c і "бронза" в естафеті 4x100 м в/c. Крипак — 10-кратний паралімпійський чемпіон і 15-кратний медаліст Паралімпійських ігор. Свої виступи на ПІ він почав в 2016 році в Ріо-де-Жанейро, де здобув 8 медалей. Плавець є найуспішнішим паралімпійцем в історії збірної України.

Крім того, Максим побив декілька світових рекордів в Токіо, зокрема, на дистанції 100 м батерфляєм (54.15 с), 100 м на спині (57.19 с), 100 м в/c (50.64 c).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна України завершила передостанній ігровий день на шостому місці в медальному заліку.