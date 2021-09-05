Малазийцы хотели отомстить украинскому чемпиону Паралимпиады-2020, но лишь рассмешили его

Максим Коваль рассказал об "атаке" малазийцев.

Украинский легкоатлет Максим Коваль, который выиграл "золото" в толкании ядра на Паралимпиаде в Токио, поведал, как малазийцы "атаковали" его.

Об этом спортсмен рассказал в комментарии для obozrevatel.

Максим Коваль выиграл золотую медаль на ПИ-2020 после того, как организаторы дисквалифицировали малазийского атлета Мухаммада Зияда Золкефли из-за опоздания атлета. Мухаммада сначала допустили до соревнований и он даже показал лучший результат, но вскоре после протеста греческой и украинской стороны организаторам пришлось аннулировать все результаты спортсмена. В итоге малазийские болельщики, посчитав данное решение несправедливым, начали атаковать соцсети украинских паралимпийцев, обвиняя Украину в краже.

Коваль рассказал, что об атаке малазийский болельщиков он узнал от друга. Данные действия фанатов лишь рассмешили легкоатлета. Также Максим поделился историей, как малазийцы создали фейковую страницу Коваля в Instagram, чтобы оскорблять его там.

"я смеялся, потому что действительно было весело", - поведал спортсмен.

Фейковый аккаунт Максима Коваля в Instagram

"Телеграф" напоминает, что скандал с украинским легкоатлетом срикошетил в его теску и однофамильца — известного украинского футболиста Максима Коваля.