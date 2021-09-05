Малайзійці хотіли помститися українському чемпіону Паралімпіади-2020, але лише розсмішили його

Максим Коваль розповів про "атаку" малайзійців.

Український легкоатлет Максим Коваль, який виграв "золото" в штовханні ядра на Паралімпіаді в Токіо, повідав, як малайзійці "атакували" його.

Про це спортсмен розповів в коментарі для obozrevatel.

Максим Коваль виграв золоту медаль на ПІ-2020 після того, як організатори дискваліфікували малазійського атлета Мухаммада Зіяда Золкефлі через запізнення атлета. Мухаммада спочатку допустили до змагань і він навіть показав кращий результат, але незабаром після протесту грецької та української сторони організаторам довелося анулювати всі результати спортсмена. В результаті малайзійські вболівальники, вважаючи це рішення несправедливим, почали атакувати соцмережі українських паралімпійців, звинувачуючи Україну в крадіжці.

Коваль розповів, що про атаку малайзійських уболівальників він дізнався від друга. Дані дії фанатів лише розсмішили легкоатлета. Також Максим поділився історією, як малайзійці створили фейкову сторінку Коваля в Instagram, щоб ображати його там.

"Я сміявся, бо дійсно було весело", — розповів спортсмен.

Фейковий аккаунт Максима Коваля в Instagram

"Телеграф" нагадує, що скандал з українським легкоатлетом зрикошетив у його тезку і однофамільця — відомого українського футболіста Максима Коваля.