Украинские гребцы заставили россиян слушать гимн Украины (видео)

Украинские спортсмены достойно выступили на чемпионате мира.

Украинские гребцы выиграли 5 медалей на юниорском чемпионате мира, который проходил в Португалии.

Об этом сообщает Федерация каноэ Украины на своем официальном сайте.

В Монтемор-у-Велью завершился чемпионат мира среди юниоров и молодежи по гребному спорту. На нем украинские атлеты завоевали 5 медалей (1 "золото", 3 "серебра" и 1 "бронзу"), превзойдя результаты последних 5 лет. Историческую победу завоевали Виталий Быстревский, Дмитрий Даниленко, Александр Зайцев и Василий Смилка в соревнованиях на байдарке-четверке на дистанции 500 метров. Это "золото" стало первым в истории Украины в этой дисциплине.

В финале украинцы преодолели дистанцию за 1.24,26, опередив поляков и россиян. А затем на награждении все слушали гимн Украины:

Видео с церемонии награждения украинских гребцов опубликовал в сториc в Instagram главный тренер олимпийской сборной Украины Юрий Чебан.

"Телеграф" напоминает, что на Олимпийских играх в Токио украинские гребцы выиграли две медали. Людмила Лузан завоевала "бронзу" в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, а затем в паре с Анастасией Четвериковой заняла второе место в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.