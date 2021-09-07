Укр

Украинские гребцы заставили россиян слушать гимн Украины (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
72
Украинская байдарка-четверка выиграла соревнования в Португалии Новость обновлена 07 сентября 2021, 12:03
Украинская байдарка-четверка выиграла соревнования в Португалии

Украинские спортсмены достойно выступили на чемпионате мира.

Украинские гребцы выиграли 5 медалей на юниорском чемпионате мира, который проходил в Португалии.

Об этом сообщает Федерация каноэ Украины на своем официальном сайте.

В Монтемор-у-Велью завершился чемпионат мира среди юниоров и молодежи по гребному спорту. На нем украинские атлеты завоевали 5 медалей (1 "золото", 3 "серебра" и 1 "бронзу"), превзойдя результаты последних 5 лет. Историческую победу завоевали Виталий Быстревский, Дмитрий Даниленко, Александр Зайцев и Василий Смилка в соревнованиях на байдарке-четверке на дистанции 500 метров. Это "золото" стало первым в истории Украины в этой дисциплине.

В финале украинцы преодолели дистанцию за 1.24,26, опередив поляков и россиян. А затем на награждении все слушали гимн Украины:

Видео с церемонии награждения украинских гребцов опубликовал в сториc в Instagram главный тренер олимпийской сборной Украины Юрий Чебан.

"Телеграф" напоминает, что на Олимпийских играх в Токио украинские гребцы выиграли две медали. Людмила Лузан завоевала "бронзу" в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, а затем в паре с Анастасией Четвериковой заняла второе место в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

В Умань прибыли более 29 тысяч хасидов
В регионах
Мусор, стрельба, и жарка барана на балконе: как проходит празднование Рош ха-Шана в Умани (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Умань прибыли более 29 тысяч хасидов
Мусор, стрельба, и жарка барана на балконе: как проходит празднование Рош ха-Шана в Умани (видео)
Дата публикации
Категория
Около 3% граждан готовы променять Украину на любую страну
В ожидании "европейской халявы": почему половина украинцев хотят эмигрировать навсегда
Дата публикации
Категория
Мама девушки в отчаянии и всячески пытается защитить дочь
Ночью светит в окна и звонит с угрозами: 38-летний мужчина устроил террор школьнице, а у полиции "нет повода" его задержать
Дата публикации
Категория
Бойцы афганского движения сопротивления принимают участие в военных учениях в провинции Панджшер 2 сентября
Талибы несут огромные потери, но берут под контроль Панджшерскую долину: что пишут западные СМИ
Дата публикации
Категория
Украинцам повысят пенсию
В 2022 году украинцам 5 раз повысят пенсию