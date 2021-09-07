Українські веслувальники змусили росіян слухати гімн України (відео)

Українські спортсмени гідно виступили на чемпіонаті світу.

Українські веслувальники виграли 5 медалей на юніорському чемпіонаті світу, який проходив в Португалії.

Про це повідомляє Федерація каное України на своєму офіційному сайті.

У Монтемор-у-Велью завершився чемпіонат світу серед юніорів та молоді з веслувального спорту. На ньому українські атлети завоювали 5 медалей (1 "золото", 3 "срібла" і 1 "бронзу"), перевершивши результати останніх 5 років. Історичну перемогу вибороли Віталій Бистревський, Дмитро Даниленко, Олександр Зайцев і Василь Смілка в змаганнях на байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів. Це "золото" стало першим в історії України в цій дисципліні.

У фіналі українці подолали дистанцію за 1.24,26, випередивши поляків і росіян. А потім на нагородження всі слухали гімн України:

Відео з церемонії нагородження українських веслувальників опублікував в сторіc в Instagram головний тренер олімпійської збірної України Юрій Чебан.

"Телеграф" нагадує, що на Олімпійських іграх в Токіо українські веслувальники виграли дві медалі. Людмила Лузан завоювала "бронзу" в каное-одиночці на дистанції 200 метрів, а потім в парі з Анастасією Четверіковою посіла друге місце в каное-двійці на дистанції 500 метрів.