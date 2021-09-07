Укр

"Мы больше не лучшая команда в мире": у французов надломился боевой дух после матча с Украиной

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Гризманн, Шапаренко и Погба Новость обновлена 07 сентября 2021, 17:17
Гризманн, Шапаренко и Погба

Сборная Франции не может выиграть вот уже 5 матчей подряд.

Лидер "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба, после матча отбора на чемпионат мира против Украины, заявил, что "Трехцветные" больше не являются лучшей командой на планете.

Слова полузащитника приводит marca.

Сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира, побеждала в последний раз еще на групповой стадии Евро-2020, где минимально одолела Германию (1:0). С того времени французы либо проигрывают, либо играют вничью. После киевского матча в отборе на Мундиаль Погба заявил, что ему не хватает чувства победы, а также, что Франция — не лучшая команда в мире на данную минуту. Поль уверен, что для исправления ситуации "необходимо больше потеть на поле и играть агрессивнее".

"Мы больше не лучшая команда в мире", — подытожил Погба.

"Телеграф" напоминает, что французы и украинцы выступают в европейском отборе в группе D вместе с Финляндией, Казахстаном и Боснией и Герцеговиной. Уже 7 сентября подопечные Дидье Дешама смогут исправить ситуацию, ведь им предстоит игра с Финляндией. Сборная Украины, в свою очередь, 8 сентября сыграет товарищеский поединок с Чехией.

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