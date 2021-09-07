"Ми більше не найкраща команда в світі": у французів надламався бойовий дух після матчу з Україною

Збірна Франції не може виграти ось уже 5 матчів поспіль.

Лідер "Манчестер Юнайтед" і збірної Франції Поль Погба, після матчу відбору на чемпіонат світу проти України, заявив, що "Трибарвні" більше не являються кращою командою на планеті.

Слова півзахисника призводить marca.

Збірна Франції, яка є чинним чемпіоном світу, перемагала в останній раз ще на груповій стадії Євро-2020, де мінімально здолала Німеччину (1: 0). З того часу французи або програють, або грають внічию. Після київського матчу у відборі на Мундіаль Погба заявив, що йому не вистачає відчуття перемоги, а також, що Франція — не найкраща команда в світі на дану хвилину. Поль впевнений, що для виправлення ситуації "необхідно більше потіти на полі і грати агресивніше".

"Ми більше не найкраща команда в світі", — підсумував Погба.

"Телеграф" нагадує, що французи і українці виступають в європейському відборі в групі D разом з Фінляндією, Казахстаном і Боснією і Герцеговиною. Вже 7 вересня підопічні Дідьє Дешама зможуть виправити ситуацію, адже їм належить зіграти з Фінляндією. Збірна України, в свою чергу 8 вересня зіграє товариський поєдинок з Чехією.