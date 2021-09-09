"Козлы отпущения": футболист "Колоса" пожаловался на отсутствие поддержки у сборной (видео)

Николай Золотов считает, что у сборной Беларуси сейчас нет болельщиков.

Левый защитник "Колоса" и сборной Беларуси Николай Золотов по итогам сентябрьских матчей отбора на ЧМ-2022 пожаловался на отсутствие поддержки со стороны белорусов.

Об этом он рассказал в комментарии для Белорусской федерации футбола.

По словам Золотова, который присоединился к украинской команде в феврале 2021 года, в Беларуси у национальной сборной нет поддержки, а футболистов сделали козлами отпущения. Николай считает, что белорусские игроки отдают все силы на поле, хотя результата это пока не приносит. Добавим, из-за политической ситуации после скандального задержания Романа Протасевича домашние игры Беларусь проводит за пределами страны. Сентябрьские игры отбора сборная сыграла в Казани (Россия) на "Центральном стадионе".

"В Беларуси сейчас мы такие козлы отпущения. Нам больше желают…Никто за нас не болеет. За нас болеют считанные единицы", — заявил футболист после матча с Бельгией.

Отметим, в сентябре сборная Беларуси потерпела три поражения от Чехии (1:0), Уэльса (2:3) и Бельгии (0:1).

Ранее "Телеграф" сообщал, что наставник сборной Украины не сдержал эмоций после ничьей с Чехией.