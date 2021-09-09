"Козли відпущення": футболіст "Колоса" поскаржився на відсутність підтримки у збірної (відео)

Микола Золотов вважає, що у збірної Білорусі зараз немає уболівальників.

Лівий захисник "Колоса" і збірної Білорусі Микола Золотов за підсумками вересневих матчів відбору на ЧС-2022 поскаржився на відсутність підтримки з боку білорусів.

Про це він розповів в коментарі для Білоруської федерації футболу.

За словами Золотова, який приєднався до української команди в лютому 2021 року, в Білорусі у національній збірній немає підтримки, а футболістів зробили цапами-відбувайлами. Микола вважає, що білоруські гравці віддають усі сили на полі, хоча результату це поки не приносить. Додамо, через політичну ситуацію після скандального затримання Романа Протасевича домашні ігри Білорусь проводить за межами країни. Вересневі поєдинки відбору команда зіграла в Казані (Росія) на "Центральному стадіоні".

"У Білорусі зараз ми такі козли відпущення. Нам більше бажають…Ніхто за нас не вболіває. За нас вболівають лічені одиниці", — заявив футболіст після матчу з Бельгією.

Відзначимо, у вересні збірна Білорусі зазнала трьох поразок від Чехії (1:0), Уельсу (2:3) і Бельгії (0:1).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наставник збірної України не стримав емоцій після нічиєї з Чехією.