Рус

"Я повинен у вас питати, як грати?" Петраков розлютився після матчу з Чехією (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
20
Олександр Петраков Новина оновлена 09 вересня 2021, 11:14
Олександр Петраков

Олександр Петраков посперечався з журналістом.

Українці болісно сприйняли нічию з Чехією (1:1), адже до 93-ї хвилини наша команда вигравала. Особливо гра вплинула на настрій в. о. головного тренера команди Олександра Петракова, який трохи розлютився на післяматчевій прес-конференції.

Коментар наставника "Жовто-синіх" доступний на YouTube-каналі УАФ.

Один з журналістів поставив фахівцеві питання про те, що Петраков не змінив схему після травми центрального захисника Сергія Кривцова. Коуча зачепило це і він вступив з журналістом в перепалку. Петраков заявив, що він — головний тренер і грає за своєю схемою.

"Я повинен вам подзвонити по телефону і запитати, як грати? Або як? Я головний тренер. Чому я повинен міняти схему?" — заявив Петраков.

"Телеграф" нагадує, що під керівництвом Петракова наша команда не може виграти вже три матчі поспіль. І якщо 1:1 з Францією можна вважати успіхом, то ось нічия з Казахстаном (2: 2) і Чехією — результати досить посередні. Виправити становище збірна України зможе в жовтні, коли проведе дві гри відбору проти Фінляндії (09.10.2021) і Боснії і Герцеговини (12.10.2021).

Експосол України в США Валерій Чалий
Інтерв'ю
Американці не хотіли, щоб частину розмови з Байденом почув ще хтось, крім Зеленського, – Валерій Чалий
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Експосол України в США Валерій Чалий
Американці не хотіли, щоб частину розмови з Байденом почув ще хтось, крім Зеленського, – Валерій Чалий
Дата публікації
Категорія
Зведення коронавірусу в Україні на 09.09.2021
В Україні різко підскочила захворюваність COVID-19: де обстановка найгірша
Дата публікації
Категорія
Український фінансист Сергій Фурса
Сергій Фурса: Сьогодні українці живуть краще, ніж будь-коли. Але наші люди люблять прибіднятися
Дата публікації
Категорія
Екс-нардеп Геннадій Москаль
Підготовку до зими провалено, як і вакцинацію. Невдоволення скоро виллється на вулиці, — Геннадій Москаль
Дата публікації
Категорія
Збірна України з волейболу
Збірна України вийшла у плей-офф Євро, де може зустрітися з Росією