"Поджигатель" Зинченко и неуважение к тренеру: Леоненко разобрал матч Чехия - Украина (видео)
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Виктор Леоненко высказался об игре сборной Украины.
Бывший игрок "Динамо", футбольный эксперт Виктор Леоненко подвел итоги товарищеского матча с Чехия — Украина (1:1).
Анализ игры от Леоненко доступен на YouTube-канале "Великий футбол".
По словам Леоненко, сборная Украины провалила игру, сильно устав за счет игры в обороне, ведь нашей команде приходилось отбиваться от атак чехов фактически 93 минуты. Кроме того, эксперт отметил, что "поджигателя" Александра Зинченко нужно было удалять уже в дебюте встречи, ведь его фол тянул на красную карточку. Спасло полузащитника МС от удаления лишь товарищеский характер поединка. Леоненко подчеркнул, что "Желто-синие" много пижонили, а это, в свою очередь, говорит о полном неуважении к главному тренеру.
"Боюсь того, что народ может не пойти на сборную после таких игр", — считает Леоненко, намекнувший на оборонительный характер игры от сборной Украины.
Видеоразбор матча от Виктора Леоненко доступен в сети:
Ранее "Телеграф" сообщал, что порция критики досталась сборной Украины от известного футбольного агента Вячеслава Заховайло, который назвал игру в исполнении "Желто-синих" "окопным футболом".
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