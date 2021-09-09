Укр

"Поджигатель" Зинченко и неуважение к тренеру: Леоненко разобрал матч Чехия - Украина (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Зубков в матче с Чехией Новость обновлена 09 сентября 2021, 19:36
Александр Зубков в матче с Чехией

Виктор Леоненко высказался об игре сборной Украины.

Бывший игрок "Динамо", футбольный эксперт Виктор Леоненко подвел итоги товарищеского матча с Чехия — Украина (1:1).

Анализ игры от Леоненко доступен на YouTube-канале "Великий футбол".

По словам Леоненко, сборная Украины провалила игру, сильно устав за счет игры в обороне, ведь нашей команде приходилось отбиваться от атак чехов фактически 93 минуты. Кроме того, эксперт отметил, что "поджигателя" Александра Зинченко нужно было удалять уже в дебюте встречи, ведь его фол тянул на красную карточку. Спасло полузащитника МС от удаления лишь товарищеский характер поединка. Леоненко подчеркнул, что "Желто-синие" много пижонили, а это, в свою очередь, говорит о полном неуважении к главному тренеру.

"Боюсь того, что народ может не пойти на сборную после таких игр", — считает Леоненко, намекнувший на оборонительный характер игры от сборной Украины.

Видеоразбор матча от Виктора Леоненко доступен в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал, что порция критики досталась сборной Украины от известного футбольного агента Вячеслава Заховайло, который назвал игру в исполнении "Желто-синих" "окопным футболом".

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