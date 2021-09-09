"Палій" Зінченко і неповага до тренера: Леоненко розібрав матч Чехія — Україна (відео)

Віктор Леоненко висловився про гру збірної України.

Колишній гравець "Динамо", футбольний експерт Віктор Леоненко підвів підсумки товариського матчу з Чехія — Україна (1:1).

Аналіз гри від Леоненка доступний на YouTube-каналі "Великий футбол".

За словами Леоненка, збірна України провалила гру, сильно втомившись за рахунок гри в обороні, адже нашій команді доводилося відбиватися від атак чехів фактично 93 хвилини. Крім того, експерт зазначив, що "палія" Олександра Зінченка потрібно було видаляти вже в дебюті зустрічі, адже його фол тягнув на червону картку. Врятував півзахисника МС від вилучення лише товариський характер поєдинку. Леоненко підкреслив, що "Жовто-сині" багато піжонили, а це, в свою чергу, говорить про повну неповагу до головного тренера.

"Боюся того, що народ може не піти на збірну після таких ігор", — вважає Леоненко, який натякнув на оборонний характер гри від збірної України.

Відеорозбір матчу від Віктора Леоненка доступний в мережі:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що порція критики дісталася збірній України від відомого футбольного агента В’ячеслава Заховайла, який назвав гру у виконанні "Жовто-синіх" "окопним футболом".