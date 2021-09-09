Агент розкритикував "окопний футбол" збірної України

В’ячеслав Заховайло підвів підсумки матчу Чехія — Україна.

Відомий агент В’ячеслав Заховайло прокоментував гру збірної України в гостьовому товариському поєдинку з командою Чехії (1:1).

Заховайло підвів підсумки матчу на своїй сторінці в Facebook.

На думку футбольного агента, рахунок 1:1 повністю відображає картину гри, правда, Україні ще й трохи пощастило, адже чехи двічі били в каркас воріт, а також в воротах "Жовто-синіх" надійно діяв воротар Денис Бойко. Однак сама гра фахівцеві не сподобалася, адже наша команда грала в "позиційний футбол" проти не найсильнішою збірною Європи. В’ячеслав вважає, що збірна України "повернулася в позавчорашній день". Агент також зазначив і позитивний момент — уболівальників, які масово підтримували Україну в Пльзені. До слова, наших фанів відзначили навіть чеські гравці і коментатори.

Нагадаємо, після гри з Казахстаном (2:2) Заховайло жорстко проїхався по національній команді, назвавши футболістів "Буратінами неотесаними".

"Телеграф" нагадує, що після гри з Чехією і. о. головного тренера "Жовто-синіх" Олександр Петраков розлютився на післяматчевій прес-конференції.