Укр

Агент раскритиковал "окопный футбол" сборной Украины

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
67
Евгений Макаренко в матче с Чехией Новость обновлена 09 сентября 2021, 13:50
Евгений Макаренко в матче с Чехией

Вячеслав Заховайло подвел итоги матча Чехия — Украина.

Известный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал игру сборной Украины в гостевом товарищеском поединке с командой Чехии (1:1).

Заховайло подвел итоги матча на своей страничке в Facebook.

По мнению футбольного агента, счет 1:1 полностью отражает картину игры, правда, Украине еще и немного повезло, ведь чехи дважды били в каркас ворот, а также в воротах "Желто-синих" надежно действовал вратарь Денис Бойко. Однако сама игра специалисту не понравилась, ведь наша команда играла в "окопный футбол" против не самой сильной сборной Европы. Вячеслав считает, что сборная Украины "вернулась в позавчерашний день". Агент также отметил и позитивный момент — болельщиков, которые массово поддерживали Украину в Пльзене. К слову, наших фанов отметили даже чешские игроки и комментаторы.

Напомним, после игры с Казахстаном (2:2) Заховайло жестко проехался по национальной команде, назвал футболистов "Буратинами неотесанными".

"Телеграф" напоминает, что после игры с Чехией и. о. главного тренера "Желто-синих" Александр Петраков вспылил на послематчевой пресс-конференции.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый
Интервью
Американцы не хотели, чтобы часть разговора с Байденом услышал ещё кто-то, кроме Зеленского, — Валерий Чалый
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Экс-посол Украины в США Валерий Чалый
Американцы не хотели, чтобы часть разговора с Байденом услышал ещё кто-то, кроме Зеленского, — Валерий Чалый
Дата публикации
Категория
Станция "Скотоватая"
Новый виток обстрелов на Донбассе: тяжело ранен боец ВСУ, встали поезда "Укрзализныци"
Дата публикации
Категория
Сводка коронавируса в Украине на 09.09.2021
В Украине резко подскочила заболеваемость COVID-19: где обстановка хуже всего
Дата публикации
Категория
Проблемы с ценой газа в Европе отразятся на украинцах
Инфляция, замерзание, тарифы – что ждет украинцев из-за роста цен на природный газ в Европе?
Дата публикации
Категория
Украинский финансист Сергей Фурса
Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться