Агент раскритиковал "окопный футбол" сборной Украины

Вячеслав Заховайло подвел итоги матча Чехия — Украина.

Известный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал игру сборной Украины в гостевом товарищеском поединке с командой Чехии (1:1).

Заховайло подвел итоги матча на своей страничке в Facebook.

По мнению футбольного агента, счет 1:1 полностью отражает картину игры, правда, Украине еще и немного повезло, ведь чехи дважды били в каркас ворот, а также в воротах "Желто-синих" надежно действовал вратарь Денис Бойко. Однако сама игра специалисту не понравилась, ведь наша команда играла в "окопный футбол" против не самой сильной сборной Европы. Вячеслав считает, что сборная Украины "вернулась в позавчерашний день". Агент также отметил и позитивный момент — болельщиков, которые массово поддерживали Украину в Пльзене. К слову, наших фанов отметили даже чешские игроки и комментаторы.

Напомним, после игры с Казахстаном (2:2) Заховайло жестко проехался по национальной команде, назвал футболистов "Буратинами неотесанными".

"Телеграф" напоминает, что после игры с Чехией и. о. главного тренера "Желто-синих" Александр Петраков вспылил на послематчевой пресс-конференции.