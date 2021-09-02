"Буратіни неотесані": футбольний агент розкритикував збірну України

В’ячеслав Заховайло у виразах не соромився.

Футбольний агент В’ячеслав Заховайло відреагував на нічию збірної України з Казахстаном (1:1). Наша команда упустила перемогу в гостьовій грі відбору на ЧС-2022 на 96-й хвилині. Гнівний пост функціонер написав на своїй сторінці в Facebook.

На думку агента, гравці збірної України не розуміють, куди потрапили, а вболівальники спостерігають лише за "ситими котами" на полі. Крім того, футболісти збірної не сприймають ігри національної команди всерйоз.

"Знав що наші гравці зажерливі піжони, але не знав що на стільки. Зганьбили країну і підвели головного тренера. Ще раз переконуюся, ситі коти не можуть бути професіоналами. У них все, -хі-хі-ха-ха, а потім вибачте. Ваші вибачення нікому не потрібні…Ви одягаєте футболку національної збірної. В вашу честь виконують національний гімн …. Буратіни неотесані … " — написав Заховайло.

Раніше на провал збірної України з Казахстаном відреагував виконуючий обов’язки головного тренера Олександр Петраков, який назвав причини невдачі.

Вже 4 вересня "Жовто-сині" зіграють з Францією. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися цей поєдинок у прямому ефірі.