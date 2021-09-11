Укр

"Храбрец" вырубил "Грома" тяжелым ударом по корпусу (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Хуан Рене Тельес и Эдуардо Гарза на взвешивании Новость обновлена 11 сентября 2021, 13:47
Хуан Рене Тельес и Эдуардо Гарза на взвешивании

На вечере бокса от Top Rank было на что посмотреть.

В андеркарде шоу бокса Оскар Вальдес — Робсон Консейсао зрители стали свидетелями яркого нокаута.

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank.

В рамках легкого веса, в котором выступают украинцы Василий Ломаченко и Денис Беринчик, на вечере бокса в Тусоне (штат Аризона, США) встретились мексиканец Хуан Рене Тельес по прозвищу "Храбрец" и американский "Гром" Эдуардо Гарза. 8-раундовый поединок не продлился всю дистанцию, а исход схватки решил мощнейший удар по корпусу в седьмом раунде в исполнении 22-летнего мексиканца. 32-летний "Гром" после такого прийти в себя не сумел, и рефери зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута в бою Хуан Рене Тельес — Эдуардо Гарза:

Таким образом, Хуан выиграл свой 16-й поединок в карьере при одном поражении, а вот Эдуардо проиграл свой 5-й бой в профи при 15-и триумфах и одной ничьей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер Владислав Сиренко нокаутировал россиянина Александра Устинова в первом раунде. Для непобедимого украинца эта победа стала 18-й в карьере.

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